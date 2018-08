Bebé retirado de carro com pais inanimados após recaída de heroína

Hoje às 12:23 Facebook

Twitter

Um bebé foi salvo de um carro que estava a aquecer demasiado. Os pais, que terão tido uma recaída de heroína, estavam desmaiados no chão, ao lado do carro, num parque de estacionamento dos EUA.

O relato foi feito no Facebook por um homem que passava no local com a noiva e viu um casal desmaiado no chão de um parque de estacionamento, junto a um carro com a porta aberta, em Ohio (EUA). Quando se aproximou, viu um bebé, que já suava, dentro do carro e resolveu retirá-lo de lá.

"A criança estava coberta em suor (...) demos-lhe alguma água. Essa era a nossa prioridade", disse o homem que salvou o bebé ao programa "Inside Editiion", da cadeia de televisão norte-americana CBS.

O casal inanimado foi assistido pelas ambulâncias e disse, posteriormente, ao homem que estavam há dois anos sem consumir drogas, mas que ficaram sem a medicação providenciada pelo Estado e adoeceram. Tiveram, então, uma recaída que teve um efeito mais forte do que quando consumiam regularmente.

O bebé está com outro membro da família. O casal foi acusado de pôr uma criança em perigo, mas libertado sob fiança.

O homem contou que publicou a fotografia nas redes sociais como forma de "alerta", para que as pessoas soubessem do que se passa na comunidade. "Não esperávamos que se tornasse viral", disse.