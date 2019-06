"Bebé Trump" sobrevoa Londres nos protestos contra Presidente dos EUA

Hoje às 12:17 Facebook

A nova versão do "bebé Trump", um balão gigante alaranjado que faz uma paródia ao Presidente dos EUA, Donald Trump, começou, esta terça-feira, a sobrevoar Londres como parte dos protestos planeados contra a visita do líder norte-americano.

Uma equipa de ativistas terminou de encher o enorme balão por volta das 10 horas, na Praça do Parlamento, em Londres, uma hora antes do início oficial da manifestação organizada pelo grupo "Juntos contra Trump" em outro local central, a praça de Trafalgar.

Os primeiro manifestantes começaram a reunir-se, esperando para marchar da praça de Trafalgar até a área do Parlamento, perto da residência oficial de Downing Street, onde Trump e a primeira-ministra britânica, Theresa May, irão reunir-se hoje.

Na praça do Parlamento vê-se desde cedo um grupo de organizadores da manifestação, vestidos com fatos-macacos e bonés vermelhos onde se lê "Trump babysitters" (amas de Trump), que estabeleceram um cordão de segurança enquanto inflavam o balão laranja.

Também está a circular em Londres um robot gigante que parodia o Presidente norte-americano. O robot está a publicar no Twitter sentado sobre a tampa de uma sanita, ao mesmo tempo que profere frases como "Você é uma 'fake news'" ou "Eu sou um génio muito equilibrado", com um áudio que emite a voz de Trump.

Esse robot, fabricado na China e que percorre a praça de Trafalgar, também simula o som de gases.

As estradas próximas à área do Parlamento também foram cortadas e polícias vigiam a rota pela qual os ativistas se movimentam.

O líder do principal partido da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, deve falar aos manifestantes mais tarde "para mostrar solidariedade àqueles que [Trump] atacou nos Estados Unidos, em todo o mundo e [no Reino Unido]", de acordo com o político esquerdista.

Antecipando a reunião que o Presidente realizará hoje com Theresa May, a Scotland Yard montou uma enorme operação policial e de segurança e proibiu os manifestantes em Downing Street, que é o gabinete e residência oficial da primeira-ministra britânica.

Os manifestantes tinham inicialmente planeado protestar diante da residência oficial da primeira-ministra, algo totalmente descartado pela Polícia Metropolitana de Londres (Met).

Os organizadores chamaram o evento de hoje de "carnaval da resistência".

Após a reunião e o almoço de trabalho que Trump vai ter hoje com Theresa May, ambos os políticos vão participar numa conferência de imprensa.

A quarta-feira será o último dia desta viagem oficial de três dias de Trump ao Reino Unido.

O dia será marcado pela cerimónia de comemoração dos setenta e cinco anos do desembarque e da Batalha da Normandia, evento que será realizado em Portsmouth (sul da Inglaterra) e que contará com a presença de Donald Trump e Isabel II.