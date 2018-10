Bebés com malformação operados ainda no útero em cirurgia inédita no Reino Unido

JN Hoje às 11:56 Facebook

Uma equipa de 30 médicos do Hospital Universitário de Londres conseguiu reparar uma malformação na coluna de dois bebés ainda no útero, semanas antes de nascerem.

A spina bífida é uma malformação que ocorre no primeiro mês de gestação e, simplificando, significa "espinha dividida em dois", segundo a associação portuguesa que representa e apoia os portadores desta doença. Ocorre quando algumas vértebras da espinhal medula não se formam totalmente, permitindo que parte da medula se projete pela abertura dos ossos, causando danos ao sistema nervoso central.

Dois bebés com esta malformação foram operados ainda no útero da mãe, numa cirurgia inédita no Reino Unido, realizada por uma equipa de 30 médicos do Hospital Universitário de Londres.

Normalmente, este procedimento cirúrgico é realizado após o nascimento e quanto mais cedo ocorrer melhores são os resultados de saúde e mobilidade a longo prazo.

A cirurgia demorou 90 minutos e realizou-se no verão passado. Os médicos abriram o útero mãe e corrigiram a anomalia na espinhal medula dos bebés, semanas antes de nascerem.

O procedimento é arriscado e pode causar parto prematuro. "Demos alguns medicamentos à mãe que ajudou os bebés a relaxar, mas continua a ser arriscado", explicou Anne David, especialista em obstetrícia e medicina fetal do hospital universitário londrino.

Tanto a mãe como os bebés estão a recuperar bem, segundo o hospital.

Em casos anteriores, as mães tinham de ser operadas nos Estados Unidos, Bélgica e Suíça. "É fantástico", disse a professora Anne David, citada pela BBC. "As mulheres já não têm de sair do Reino Unido. Podem ter a família com elas. Há menos custos. É tudo positivo", acrescentou.