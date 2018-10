Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus apoia Bolsonaro

Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Edir Macedo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, revelou o seu apoio ao candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, nas eleições presidenciais do próximo dia 7.

A possibilidade de Edir Macedo vir a apoiar Bolsonaro, inclusive através da gravação de um vídeo, já tinha sido ventilada, adianta o jornal "Folha de S. Paulo", este domingo. Mas só agora foi dado o apoio expresso: a uma pergunta de um fiel, no Facebook, o líder religioso declarou apoio ao candidato do Partido Social Liberal.

Foi na rede social que um fiel perguntou diretamente a Edir Macedo. "Queremos saber bispo do seu posicionamento sobre a eleição pra presidente", perguntou António Matos.

Macedo respondeu apenas: "Bolsonaro."

A avaliar pelos comentários que se seguiram a esta resposta, a escolha do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus foi bem acolhida pela congregação.

As sondagens têm mostrado que Bolsonaro segue à frente, mas seguido cada vez mais de perto por Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), que substituiu Lula da Silva na corrida à presidência do Brasil.