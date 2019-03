Bloguers portugueses incendeiam redes sociais com foto arriscada

Hoje às 17:52 Facebook

Um casal português, que se tornou popular nas redes sociais por partilhar fotografias de locais paradisíacos, está ser fortemente criticado. Tudo por causa de uma fotografia arriscada durante uma viagem de comboio no Sri Lanka.

Raquel e Miguel são os responsáveis pela página explorerssaurus, que no Instagram conta com cerca de 210 mil seguidores. Uma fotografia tirada no Sri Lanka, publicada em fevereiro, está a gerar grande polémica nas redes sociais.

Na imagem pode ver-se o casal pendurado no lado de fora de um comboio que estaria em andamento.

"Todo este risco em nome da fama", atirou um dos utilizadores, aludindo à forma como a fotografia foi tirada. "Que fotografia tão arriscada. É uma vergonha ver pessoas dispostas a tudo para as redes sociais", disse um outro utilizador. A verdade é que a imagem não deixou ninguém indiferente e conta com quase 40 mil gostos e motivou mesmo a reação por parte da autora.

"Conseguem ver o meu cabelo a mexer? Pois, era essa a velocidade a que o comboio seguia", defendeu-se Raquel. "É melhor vocês visitarem os lugares antes de dizer coisas más sobre pessoas que não conhecem", sublinhou.

A conta no Instagram do casal existe desde 2017. No blogue associado ao projeto, é referido que os dois deixaram os empregos em 2019 depois de terem comprado um bilhete só de ida com destino à Índia.