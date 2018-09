BMW, Daimler e Volkswagen investigadas por limitarem redução de emissões poluentes

Rita Salcedas Hoje às 11:49 Facebook

As fabricantes de automóveis BMW, Daimler e Volkswagen estão a ser investigadas por suspeitas de conluio para restringirem a concorrência no desenvolvimento de tecnologia de energia limpa, cujo objetivo é a redução de emissões poluentes nos carros.

A Comissão Europeia formalizou uma investigação para apurar se as empresas alemãs BMW, Daimler e Volkswagen criaram um cartel. Segundo a Comissária Europeia para a Concorrência, a dinamarquesa Margrethe Vestager, que dá a cara pelo caso, estão em causa suspeitas de que estas fabricantes automóveis estabeleceram um conluio para não concorrerem umas contra as outras no desenvolvimento e implementação de sistemas que reduzam as emissões poluentes dos automóveis. A notícia foi avançada, esta terça-feira, pelo jornal económico "Financial Times".

"A Comissão [Europeia] está a investigar se a BMW, Daimler e Volkswagen concordaram em não competir umas contra as outras no desenvolvimento e implementação de importantes sistemas para reduzir as emissões prejudiciais dos automóveis de passageiros a gasolina e gasóleo. Estas tecnologias têm como objetivo tornar os veículos menos exigentes para o meio ambiente", explica.

Segundo a BBC, há dois tipos de sistemas de controlo de emissões que estão, neste momento, em desenvolvimento: os sistemas que reduzem as emissões de óxido de nitrogênio dos motores a diesel e os filtros de partículas "Otto", que reduzem as emissões dos carros movidos a gasolina.

Se as suspeitas forem confirmadas, acrescenta Margrethe Vestager, as empresas terão negado aos consumidores a possibilidade de comprarem carros menos poluentes.

As fabricantes já tinham sido alvo de investigação em 2017, no âmbito de inquéritos anteriores levados a cabo pela Comissão Europeia que, em outubro passado, realizou inspeções nas instalações das empresas em causa, na Alemanha.

A investigação "foca-se em informação de que BMW, Daimler, Volkswagen, Audi e Porsche (que fazem parte do grupo VW) participaram em reuniões nas quais foi discutido o desenvolvimento de tecnologias para reduzir as emissões de gases".

A Daimler e a VW emitiram comunicados, indicando estar a cooperar inteiramente com as autoridades.