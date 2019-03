Boeing recomenda suspensão de voos com o 737 MAX

Hoje às 20:50 Facebook

A Boeing anunciou, esta quarta-feira ao final dia, que recomendou às autoridades norte-americanas a suspensão de todos os voos com o 737 MAX, aparelho envolvido em dois acidente aéreos fatais nos últimos meses. Donald Trump anunciou hoje que iria suspender todas as operações com este tipo de avião e pouco depois a Boeing concordou com a decisão.

Apesar de reafirmar a confiança na segurança da aeronave, após consultar as autoridades da aviação nos EUA e "a nível global", a Boeing decidiu recomendar a suspensão dos voos com o modelo 737 MAX. Ainda assim, a empresa norte-americana diz tomar a decisão "com uma abundância de precaução" e apenas para "reassegurar o público da segurança da aeronave". Neste momento, existem 371 aviões deste modelo em operação.

"Estamos a fazer tudo para perceber a origem deste acidente [da Ethiopian Airlines] em parceria com os investigadores".