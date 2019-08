Bolsonaro agradece ao G7 e diz que crise sobre Amazónia foi superada

Hoje às 16:01 Facebook

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, agradeceu às "dezenas de chefes de Estado" que ajudaram o Brasil "a superar" a crise relativa aos incêndios na Amazónia, afirmando que "desde o princípio" procurou dialogar com os líderes do G7.

"Meu muito obrigada a dezenas de chefes de Estado que me ouviram e nos ajudaram a superar uma crise que só interessava aos interesses que querem enfraquecer o Brasil", escreveu Bolsonaro numa publicação da rede social Facebook.

A mensagem foi acompanhada de um vídeo, gravado no sábado, durante o encontro do G7 (grandes potências industriais) em que o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, afirmam que vão ligar para o presidente brasileiro.

Além do agradecimento, Bolsonaro escreveu que desde o princípio buscou "o diálogo junto aos líderes do G7, bem como da Espanha e Chile, que participam como convidados".

O governante aproveita para defender o seu Governo afirmando que "o Brasil é um país que recupera a sua credibilidade e faz comércio com praticamente o mundo todo".

"Somos uma das maiores democracias do mundo, comprometidos com a proteção ambiental e respeitamos a soberania de cada país", acrescentou.

O Presidente francês declarou este domingo que os países do G7 concordaram em "ajudar o mais rapidamente possível os países afetados" pelos incêndios que se multiplicaram nos últimos dias na Amazónia.

As imagens da Amazónia em chamas suscitaram uma comoção mundial e colocaram o assunto no centro das discussões do G7, apesar da relutância inicial do Brasil, que não está presente na cimeira, em França.

Macron afirmou que estão a ser feitos contactos com "todos os países da Amazónia" para que se possam finalizar compromissos muito concretos de "meios técnicos e financeiros".

Quanto à questão de longo prazo de reflorestação da Amazónia, "várias sensibilidades foram expressas" acrescentou. "Mas o desafio da Amazónia para estes países e para a comunidade internacional é tal, em termos de biodiversidade, de oxigénio, de luta contra o aquecimento global, que devemos avançar com essa reflorestação", afirmou Emmanuel Macron.

A crise ambiental agudizou-se de tal forma que ameaça o acordo comercial UE-Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), assinado em 28 de junho após 20 anos de negociações.

O pacto abrange um universo de 740 milhões de consumidores, que representam um quarto da riqueza mundial. Acusando Jair Bolsonaro de ter mentido sobre os seus compromissos com o meio ambiente, Paris anunciou que nessas condições se opõe ao tratado.

Em resposta a este comentário, Bolsonaro disse na sexta-feira que lamentava ter sido chamado de mentiroso pelo Presidente francês e disse estar aberto ao diálogo.

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro anunciou que a desflorestação da Amazónia aumentou 278% em julho, em relação ao mesmo mês de 2018.