Bolsonaro: "Com confiança no voto eletrónico já teríamos novo presidente"

O candidato às eleições presidenciais do Brasil Jair Bolsonaro afirmou, na madrugada desta segunda-feira, após o apuramento das urnas, que se houvesse "confiança no voto eletrónico já teríamos nome do novo presidente do Brasil".

O candidato de extrema-direita disse ainda que o Brasil está à beira do caos, apelando aos eleitores para não darem um "passo à esquerda", numa referência a Fernando Haddad (PT), seu opositor na segunda volta da corrida presidencial.

"O nosso país está à beira do caos, não podemos dar mais um passo à esquerda, o nosso passo agora é de centro-direita", afirmou Jair Bolsonaro, numa mensagem na rede social Facebook, discurso menos agressivo do que o habitual, com referências às minorias sexuais, mulheres e moradores do país que costumam votar PT, como é o caso do Nordeste do país.

Agora, para a segunda volta, a 28 de outubro, "temos que unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual homo contra heteros", acrescentou o candidato, que venceu a primeira volta da corrida eleitoral, disputada este domingo.

"Vamos colocar um ponto final nos ativismos" e "desregulamentar muita coisa, desonerar a folha de pagamento" dos salários, afirmou Bolsonaro, num discurso de 15 minutos, em que elencou o poder económico do PT, que diz ter "bilhões para gastar" e o "controlo social" dos 'media' brasileiros.

"O que está em jogo é a nossa liberdade, é a manutenção da operação 'Lava Jato'", numa referência ao processo judicial que colocou na prisão Lula da Silva, antigo Presidente brasileiro, dirigente histórico do PT e primeira escolha do partido para estas eleições presidenciais.

"O nosso juiz Sérgio Moro não vai ser jogado na lata do lixo", afirmou, acrescentando, sobre a corrupção no Brasil: "Vamos reduzi-la o máximo possível".

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) venceu as eleições presidenciais brasileiras deste domingo, com 46,7% dos votos, seguido de Fernando Haddad (PT), com 28,37%, quando estavam apuradas 96% das secções de voto, confirmando uma segunda volta entre ambos.