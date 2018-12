Bolsonaro diz que Itália pode contar com Brasil para extraditar Battisti

Hoje às 14:45 Facebook

O Presidente eleito no Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje ao ministro do Interior italiano, Matthew Salvini, que pode contar com a extradição de Cesare Battisti, condenado em Itália por quatro assassinatos.

"Obrigado pela consideração de sempre, Senhor Ministro do Interior da Itália. Que tudo seja normalizado brevemente no caso deste terrorista assassino defendido pelos companheiros de ideais brasileiros! Conte connosco!", escreveu o futuro Presidente brasileiro na rede Twitter, referindo-se à governação anterior do Partido dos Trabalhadores (PT).

Bolsonaro, político de extrema-direita e capitão da reserva do Exército, respondia a uma publicação de Salvini, na qual o governante italiano disse que Battisti "é um condenado a prisão perpétua que está curtindo a vida nas praias do Brasil na cara das vítimas".

"Todo o meu respeito ao Presidente Jair Bolsonaro se ele ajudar a Itália a ter Justiça dando a Battisti um futuro na prisão", acrescentou o ministro italiano.

Na última quinta-feira, o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil Luiz Fux determinou a prisão de Battisti, acatando um pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, para "evitar o risco de fuga" e garantir a eventual transferência dele para a Itália.

Battisti mora no Brasil e tem casa em Cananéia, uma cidade no litoral do estado de São Paulo.

A sua extradição foi vetada pelo ex-Presidente Lula da Silva (PT), entretanto preso por corrupção, no último dia de mandato em 2010, mas Bolsonaro, um anticomunista declarado, anunciou que iria trabalhar para revogar a medida.

Battisti foi membro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), um braço das Brigadas Vermelhas. Em 1993 acabou condenado à revelia à prisão perpétua por vários assassínios cometidos entre 1977 e 1979, que nega.

Fugiu para França e, em 2004, quando este país estava prestes a revogar o seu estatuto de refugiado político, viajou para o Brasil, onde permaneceu escondido por três anos.

A fuga terminou no Rio de Janeiro em março de 2007, quando foi preso numa operação conjunta de agentes do Brasil, Itália e França.

O STF autorizou a sua extradição em 2009 numa decisão não vinculativa, que deixou a decisão final nas mãos do ex-Presidente Lula da Silva, que a rejeitou no dia 31 de dezembro de 2010, último dia do seu mandato.

Em abril deste ano, a Justiça arquivou a última queixa contra Battisti, que durante a sua estada no Brasil, após a decisão de Lula da Silva, foi alvo de dois processos: um sobre fuga de capitais iniciado quando tentou atravessar a fronteira do Brasil com a Bolívia em outubro de 2017 com 25.000 reais (cerca de 5.600 euros) e outro iniciado em abril do ano passado por ter declarado um endereço falso num documento público.