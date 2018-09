Bolsonaro esfaqueado durante ação de campanha

Hoje às 20:32, atualizado às 21:13 Facebook



O candidato às eleições presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro foi esfaqueado esta quinta-feira, durante uma ação de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.

De acordo com vídeos colocados a circular na Internet, Jair Bolsonoro foi esfaqueado na região do tórax e levado para o hospital.

"Não se sabe a gravidade ainda ou o que está acontecendo", disse o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do candidato, após o ataque.

A Polícia Federal informou mais tarde que o ferimento de faca foi superficial e que o candidato à presidência deve ter alta hospitalar ainda esta quinta-feira.

O autor do ataque foi detido, acrescentou a Polícia Federal, que acompanha as ações de campanha de todos os candidatos.

Vários candidatos já condenaram o ataque. "Barbárie", classificou Ciro Gomes, do PDT. "Cobardia", referiu João Doria, do PSDB. "Absurdo" e "Lastimável", considerou o candidato a vice-presidente do PT, Fernando Haddad.