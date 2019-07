Bolsonaro extraiu um dente e tem de estar calado durante três dias

Hoje às 10:30 Facebook

Depois de ter extraído um dente na sexta-feira, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, terá agora de passar três dias em repouso e uma das recomendações médicas é a que deve evitar falar, para não atrasar a recuperação.

O procedimento médico já estava planeado e a agenda do presidente brasileiro estava vaga para sexta-feira à tarde, mas Bolsonaro tinha uma visita a Florianópolis marcada para o fim de semana, que teve de ser adiada. Por precaução, só voltará ao trabalho na segunda-feira, apesar de, durante o fim de semana, poder receber a visita do filho, no âmbito de uma possível nomeação para embaixador do Brasil nos EUA.