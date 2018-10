Bolsonaro jura a Deus que vai respeitar a constituição

Ontem às 23:13 Facebook

Jair Bolsonaro, recém-eleito 38.º Presidente do Brasil, prometeu, este domingo, que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

"Faço de vocês minhas testemunhas de que este Governo será um defensor da Constituição, da democracia, e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é uma palavra vã de um homem, é um juramento a Deus", afirmou o candidato do PSL (Partido Social Liberal, extrema-direita) às eleições presidenciais do Brasil.

O discurso, oficial, foi feito à imprensa à porta da sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, minutos depois de ter falado para o mundo e para os brasileiros através das redes sociais.

O candidato da extrema-direita às eleições presidenciais do Brasil Jair Bolsonaro declarou-se vencedor das eleições, assumindo-se como seguidor dos "ensinamentos de Deus" e reafirmando a vontade de mudar o destino do Brasil.

"Somos declarados vencedores desse pleito, seguindo ensinamento de Deus", disse Jair Bolsonaro, no primeiro discurso depois de ser eleito 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, através de um vídeo partilhado na sua página do Facebook.

O capitão do Exército na reserva, candidato pelo Partido Social Liberal (PSL), afirmou que existem "condições de governabilidade" e agradeceu ao povo brasileiro, a quem apelou "vamos juntos cumprir a nossa missão".

"Vamos juntos mudar o destino do Brasil", apelou, na mesma intervenção.

Bolsonaro garantiu que "todos os compromissos serão cumpridos" e terminou a intervenção dizendo: "sabíamos para onde estavamos indo, agora sabemos para onde queremos ir".