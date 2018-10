Bolsonaro promete defender Constituição, democracia e liberdade

Hoje às 00:59 Facebook

Twitter

Jair Bolsonaro, recém-eleito 38.º Presidente do Brasil, prometeu que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

"Faço de vocês minhas testemunhas de que este Governo será um defensor da Constituição, da democracia, e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é uma palavra vã de um homem, é um juramento a Deus", afirmou o candidato (Partido Social Liberal, extrema-direita) às eleições presidenciais do Brasil, numa declaração à imprensa à porta da sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

No seu discurso, em que começou por afirmar que a sua eleição é "uma missão de Deus", Bolsonaro declarou que "a liberdade é princípio fundamental", referindo-se à liberdade "de andar nas ruas, de empreender, política e religiosa, de informar e ter opinião, de fazer escolhas e ser respeitado por elas".

"Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações", disse.

O 38.º Presidente brasileiro declarou ainda: "Como defensor da liberdade, vou guiar um Governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre os seus deveres e respeite as leis. Elas são para todos nós. Assim será o nosso Governo, constitucional e democrático".

Na sua declaração, no domingo à noite, Jair Bolsonaro fez várias referências a Deus: "Nunca estive sozinho, sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro", disse, terminando com o lema "O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos ".

Antes de Jair Bolsonaro começar a ler o seu "discurso de vitória", um pastor fez uma oração a agradecer a Deus e também a cura do agora chefe de Estado brasileiro, vítima de um esfaqueamento durante a campanha eleitoral para a primeira volta, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

"Passa a ser o Presidente de todos nós, um Presidente que ama o país, um cristão verdadeiro", disse o religioso.