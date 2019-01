Bolsonaro reafirma compromisso em liberalizar uso de armas

Hoje às 18:45 Facebook

O novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmou, esta terça-feira, no discurso de tomada de posse no Congresso, em Brasília, a promessa eleitoral de liberalizar o uso e porte de arma.

"O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando-se o referendo de 2005, quando [o povo brasileiro] optou nas urnas pelo direito à legítima defesa", afirmou Bolsonaro na cerimónia de tomada de posse como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.

"Reafirmo o meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão", disse, recordando que a bandeira brasileira tem as palavras "Ordem e Progresso" inscritas. "Nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses preceitos", salientou.

Daqui em diante, garantiu, o Brasil vai pautar-se "pela vontade soberana dos brasileiros que querem boas escolas capazes de preparar os seus filhos para o mercado de trabalho, e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar pelo mérito bons empregos, que exigem saúde, educação e infraestruturas de saneamento básico e respeitam os direitos fundamentais da nossa constituição", acrescentou.

O Presidente pediu o apoio do Congresso Nacional "para dar o resultado jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho", afirmando: "Eles merecem e devem ser respeitados".

"Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam a vida para nos defender, garantindo a nossa segurança e a dos nossos familiares. Contamos com o congresso nacional para dar o resultado jurídico".

No que respeita às Forças Armadas, assegurou que "terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa da soberania do território nacional e das instituições democráticas".