Bolsonaro vai legalizar posse de arma por decreto

O presidente eleito do Brasil anunciou, este sábado, que vai legalizar, por decreto, a posse de arma para qualquer cidadão sem cadastro, dando assim cumprimento a das suas promessas da campanha eleitoral.

"Por decreto pretendemos garantir a posse de arma de fogo para o cidadão sem antecedentes criminais, bem como tornar o registo definitivo", escreveu Jair Bolsonaro no Twitter, a três dias da tomada posse como chefe de Estado, para a qual é esperada a presença de meio milhão de pessoas.

De acordo com o jornal "Folha de São Paulo", o assunto foi debatido na quinta-feira, durante uma reunião do governo nomeado por Bolsonaro e foi o ex-juiz e futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, a sugerir que fosse uma prioridade da governação, fazendo cumprir a medida nos primeiros cem dias do mandato.

Ao longo da campanha eleitoral do Brasil, o ex-capitão do Exército fez da necessidade de segurança uma das suas bandeiras, prometendo uma maior ação das forças policiais e o acesso dos cidadãos a armas.

A lei das armas em vigor no Brasil, conhecida como Estatuto do Desarmamento, de 2003, limita a posse de armas a pessoas com mais de 25 anos, com residência certa, ocupação profissional, capacidade técnica (e psicológica) demonstrada para o uso do equipamento e manifesta necessidade de as possuir, cuja avaliação cabe à Polícia Federal.

De acordo com o relatório Atlas da Violência, realizado pelo Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sem o Estatuto do Desarmamento, o número de homicídios registados no Brasil teria aumentado mais 12% do que o verificado. Outra estimativa do Ipea conclui que a cada aumento de 1% de armas em circulação, os homicídios aumentam 2%.