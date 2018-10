Explosivos enviados para casa e restaurante de De Niro

JN Hoje às 11:31 Facebook

Twitter

Pacotes com explosivos foram enviados, esta quinta-feira, para a casa do ator Robert De Niro e para o restaurante do qual é proprietário, o TriBeCa, em Nova Iorque.

Segundo a emissora NBC New York, que avançou a notícia citando a Polícia local, os dispositivos são semelhantes aos endereçados ontem e hoje para uma série de figuras do Partido Democrático.

As autoridades intercetaram, na quarta-feira, objetos explosivos endereçados ao casal Clinton, a Barack Obama, ao edifício onde a CNN está sediada e à antiga líder democrata Debbie Wasserman Schultz. Já esta quinta-feira, o ex-vice-presidente dos EUA, Joe Biden, número dois de Obama, foi alvo da mesma ameaça.

Segundo a polícia do condado de Westchester, Nova Iorque, o dispositivo endereçado para a casa de Bill e Hillary Clinton, respetivamente ex-presidente dos EUA e candidata às eleições de 2016, foi enviado por correio e é semelhante ao encontrado na residência do milionário George Soros, no dia anterior. Terá sido o responsável por realizar o controlo de segurança da correspondência da ex-candidata à presidência dos EUA a detetar o engenho explosivo.

Segundo os Serviços Secretos dos EUA, um outro engenho explosivo foi endereçado ao ex-presidente norte-americano Barack Obama.

Nem os Clinton nem Barack Obama estiveram perto de receber as bombas, que foram intercetadas "na revista de rotina a potenciais explosivos", tendo sido tratadas com o cuidado devido, revelaram os Serviços Secretos em comunicado.

Pouco depois, as autoridades deram ordem de evacuação do Time Warner Building, edifício onde a cadeia norte-americana CNN está sediada, em Nova Iorque, devido a um "objeto suspeito", que se revelou ser explosivo. Na cidade, agentes foram enviados para as sedes de vários meios de comunicação, por prevenção.

O gabinete da antiga líder dos democratas na Florida, Debbie Wasserman Schultz, foi também evacuado.

A CNN avançou, na quarta-feira, que a Casa Branca tinha também sido visada neste ataque, mas os Serviços Secretos desmentiram a situação.

Ainda assim, a presidência divulgou um comunicado onde condenou este ataque concertado. "Estes atos terroristas são desprezíveis e os responsáveis serão responsabilizado em toda a extensão da lei. Os Serviços Secretos e as autoridades estão a investigar e tomarão todas as medidas apropriadas para proteger qualquer pessoa ameaçada por estes covardes", escreveu a Casa Branca em comunicado.