Bombeiros combatem incêndio em oleoduto da Petrobras em São Paulo

Um incêndio deflagrou este sábado num oleoduto da petrolífera Petrobras, em São Paulo, a maior cidade do Brasil. Bombeiros combatem as chamas há várias horas.

O fogo começou cerca das 17.20 horas locais (19.20 horas em Portugal continental) quando estava a ser reparada uma conduta do oleoduto onde tinha sido detetado um furto na quinta-feira, segundo uma nota divulgada pela Petrobras.

Segundo a petrolífera estatal, o incêndio não causou vítimas e estão a adotar-se "todas as medidas possíveis para que a situação normalize o mais rápido possível".

De acordo com o corpo de bombeiros, o combate ao incêndio teve de ser apoiado com líquido gerador de espuma já que a água utilizada no início se revelou insuficiente para controlar as chamas.

Controlada pelo Estado, a Petrobras é a maior empresa do Brasil e está cotada nas bolsas de São Paulo, Nova Iorque e Madrid.

Depois de quatro anos de prejuízos, a petrolífera obteve nos primeiros nove meses deste ano o melhor resultado dos últimos sete anos.