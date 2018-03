Bombeiro morre em incêndio durante gravação de filme com Edward Norton e Bruce Willis

Hoje às 00:55 Facebook

Twitter

Um bombeiros morreu e cinco ficaram feridos, quinta-feira à noite, em Nova Iorque, EUA, no local onde Edward Norton estava a filmar cenas do seu próximo filme: "Motherless Brooklyn".

Michael Davidson, pai de quatro filhos com 15 anos de experiência no Departamento de Bombeiros de Nova Iorque, foi encontrado inconsciente, depois de se ter separado da equipa com que entrou entrou no edifício em chamas. A equipa de salvamento "não o conseguiu reanimar", explicou o comissário Daniel Nigro, que confirmou a morte já no hospital para onde o bombeiro foi transportado. Dois outros bombeiros sofreram queimaduras e três foram considerados feridos ligeiros.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, foi o próprio Edward Norton quem deu pelas chamas e chamou os bombeiros, depois de o incêndio ter deflagrado na cave do edifício, onde em tempos tinha existido um clube de jazz. O filme que estava a ser rodado no local deverá ser lançado no próximo ano e é realizado/protagonizado por Edward Norton. Bruce Willis, Willem Dafoe e Alec Baldwin são outras das estrelas que fazem parte do elenco de "Motherless Brooklyn".