Com a popularização dos motores elétricos, os condutores têm de se adaptar a novos procedimentos no momento de entrar no carro, mas os bombeiros também encontram obstáculos nesta nova era de veículos "emissão zero".

Os bombeiros de Landeck, na Áustria, divulgaram imagens do combate a um incêndio no veículo elétrico da Tesla, cujas baterias se incendiaram na sequência de um violento embate contra uma proteção de cimento.

A condutora sofreu ferimentos ligeiros e conseguiu sair com facilidade do carro, mas o combate às chamas foi mais demorado do que seria habitual num carro com motor de combustão.

Segundo informações prestadas pela corporação, os elementos envolvidos no combate às chamas tiveram de usar proteção respiratória adicional devido às emissões tóxicas da bateria de lítio (que incluem ácido sulfúrico, óxidos de carbono, níquel, lítio, cobre e cobalto, revela a marca) e foi necessário mais tempo para derrotar as chamas.

"Foi difícil porque o carro estava sempre em chamas. Só foi possível combater o fogo depois de cortar o fornecimento de energia das baterias de alta performance", referem os bombeiros, que divulgaram fotografias e vídeo do momento.

Segundo as instruções da marca para ajudar as corporações de bombeiros a combater possíveis incêndios nos seus carros, em caso de danos na bateria é necessário "usar grandes quantidades de água" para a arrefecer.

"Pondere deixar o veículo arder enquanto se protege", chega mesmo a dizer o manual, que reconhece as especificidades de um incêndio num carro elétrico.

Esta equipa de bombeiros austríacos esteve à altura dos acontecimentos e seguiu os procedimentos da marca, incluindo o corte de energia no local destinado aos serviços de emergência.

Depois de eliminadas as chamas, segundo a Tesla, o carro deve ficar em quarentena e sob vigilância 48 horas, para garantir que não volta a pegar fogo devido à bateria. A marca afirma que se deve usar uma câmara térmica para detetar pontos quentes a surgirem no veículo. Desconhece-se no entanto se os bombeiros austríacos seguiram esta parte das instruções.

Saliente-se que as proteções internas do Model S também funcionaram, já que só parte das baterias sofreram uma ignição.