Bombeiros resgatam puma de uma árvore

Hoje às 15:23, atualizado às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Os bombeiros do Condado de San Bernardino, no sul da Califórnia, foram acionados para o resgate um puma, que se encontrava em cima de um galho de uma árvore, a cerca de 15 metros de altura, na tarde do passado domingo. O animal foi encontrado pelo dono da propriedade, enquanto trabalhava no jardim.

O Departamento de Peixes e Vida Selvagem da Califórnia tranquilizaram o animal, deixando-o inconsciente para que os bombeiros conseguissem aproximar-se dele retirarem-no em segurança, informou o Corpo de Bombeiros numa publicação no Facebook.

O animal foi avaliado por um biólogo do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da California e, quando recuperou a consciência, regressou ao seu habitat em segurança.

"É comum os jovens pumas passearem do lado de fora do que alguns considerariam como habitat normal na tentativa de estabelecer território", disse Kevin Brennan, biólogo do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia.

Embora os ataques de puma em humanos sejam raros, o animal representa um perigo para os moradores, disse o diretor do departamento, Rick Fischer.

Ataques de pumas a humanos são extremamente raros, visto que eles tendem a evitar o contacto com o Homem. Na América do Norte, desde 1990, 16 pessoas ficaram feridas e 3 morreram devido a ataques deste animal, de acordo com dados fornecidos pelo Colorado Parks and Wildlife

Este mês, um homem foi atacado por um puma enquanto corria num trilho na montanha Horsetooth, no norte do Colorado, conseguindo sobreviver após asfixiar o animal.