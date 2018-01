Incêndio na Trump Tower em Nova Iorque

Hoje às 12:43, atualizado às 15:26 Facebook

Os bombeiros de Nova Iorque responderam a um incêndio na Trump Tower, esta segunda-feira, ao início do dia.

De acordo com vários meios, o Presidente norte-americano, Donald Trump, não estava no edifício. Há registo de dois feridos, um deles grave, segundo o serviço de bombeiros de Nova Iorque.

Os bombeiros precisaram que as vítimas são um civil, que sofreu ferimentos graves, e um bombeiro, com ferimentos ligeiros.

O fogo terá sido causado por um quadro elétrico, situado no topo da torre, com o fumo a alastrar-se rapidamente.

Para o local foram várias dezenas de bombeiros, que levaram cerca de uma hora a extinguir o incêndio.

O departamento de combate a incêndios de Nova Iorque confirmou à agência Associated Press que o fogo teve origem às 7 horas locais (12 horas em Lisboa) num andar do topo do edifício.

A Trump Tower, de 58 andares, é ocupada por apartamentos de luxo e escritórios de empresas. Donald Trump residiu na Torre até ser eleito presidente dos Estados Unidos e dois dos seus filhos, Eric e Donald Junior, ainda ali residem.