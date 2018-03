Bombista em série de Austin fez-se explodir

Hoje às 10:27 Facebook

O suspeito dos atentados à bomba, que causaram duas vítimas mortais e quatro feridos, em Austin e San António, EUA, nas duas últimas semanas, morreu, esta quarta-feira. Durante uma operação policial, o homem detonou um explosivo quando estava rodeado pelos agentes policiais.

A polícia de Austin confirmou, esta quarta-feira, que um agente esteve envolvido num tiroteio numa das estradas de acesso à capital do Texas. Segundo o "The New York Times", várias pessoas confirmaram ter ouvido uma grande explosão.

O departamento de Álcool, Tabaco e armas de fogo utilizou o Twitter para explicar que agentes da polícia de Austin estavam no local da explosão numa operação relacionada "com o suspeito das explosões".

Segundo a "Associated Press", o homem, que foi identificado pela polícia nas últimas 32 horas, estava num hotel em Round Rock, uma pequena cidade nos subúrbios de Austin. Brian Manley, chefe da polícia local, confirmou que os agentes estavam à espera que chegasse um veículo balístico de apoio à operação quando o carro do suspeito foi visto em movimento.

A polícia começou uma perseguição que terminou quando o suspeito parou o carro na berma de uma estrada de acesso à capital do Texas. No momento em que membros da equipa SWAT se aproximavam do veículo, o suspeito fez-se explodir.

O homem, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pela explosão e morreu.

Brian Manley, chefe da polícia de Austin, disse em conferência de imprensa que as autoridades receiam que possa haver outros engenhos "por aí".

O responsável recusou revelar a identidade ou o passado do suspeito e repetiu que as autoridades ainda não determinaram a motivação para os ataques.

"Estamos preocupados porque pode haver outros pacotes lá fora", disse também o agente do FBI de San Antonio, Chris Coimbs.