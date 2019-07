Boris Johnson nomeia irmão para cargo no governo

Hoje às 10:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, nomeou, na quarta-feira, o seu irmão Jo Johnson para o governo. Vai desempenhar o cargo de secretário de Estado em dois ministérios, o da Economia e da Educação.

Jo Johnson, de 47 anos, é membro do Partido Conservador, o mesmo que representa o irmão e agora primeiro-ministro, Boris Johnson.

As primeiras horas de Boris Johnson no cargo estão a ser marcadas por diversos despedimentos de ministros que serviram Theresa May. Foram 11 até ao momento, naquilo a que o jornal "The Times" apelida de "carnificina" e o "o mais brutal purgatório do governo na história política moderna".

O novo primeiro-ministro rodeou-se sobretudo de eurocéticos convictos, a quem distribuiu as pastas mais importantes, dando um sinal de que a prioridade é sair UE a 31 de outubro, com ou sem acordo.

O novo primeiro-ministro britânico vai, esta quinta-feira, fazer uma declaração ao parlamento, depois da reunião que decorre esta manhã com o novo governo.