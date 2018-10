Boris Johnson qualifica plano de May como "escândalo constitucional"

Hoje às 16:16 Facebook

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, classificou esta terça-feira como um "escândalo constitucional" o plano do Governo para o 'Brexit', num discurso à margem do congresso dos Conservadores em Birmingham.

Para o antigo chefe da diplomacia britânica, que se demitiu em julho por discordar do plano da primeira-ministra para a saída da UE, o plano 'Chequers' de Theresa May não permitirá ao Reino Unido recuperar o controlo dos seus próprios assuntos e deixará o país "meio dentro meio fora da União Europeia (UE).

"O 'Chequers' é um escândalo constitucional. Não é pragmático, não é um compromisso. É perigoso e política e economicamente instável", disse, perante cerca de um milhar de pessoas.

O político, que defende uma saída 'dura' da união, apelou diretamente aos militantes do partido: "Companheiros conservadores, isto não é democracia. Não é o que votámos. (...) Não é uma recuperação do controlo, é perder o controlo".

Johnson acrescentou que é altura de "deixar o 'Chequers'" e "o momento de recuperar o controlo", considerando ainda "infame" a ideia de celebrar um segundo referendo, como defendeu parte da oposição trabalhista britânica.

O congresso do partido Conservador, que decorre até quarta-feira e encerra com um discurso da líder, Theresa May, é considerado crítico para a primeira-ministra manter o controlo dos 'tories' e do governo durante as negociações sobre o Brexit.

Os olhos estarão voltados para Theresa May, que terá não só de evitar os deslizes do ano passado, mas tentar marcar um tom que recupere o respeito não só daqueles do seu partido, mas também dos líderes europeus em Bruxelas.