Boris Johnson vai concorrer contra May

Hoje às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Boris Johnson confirmou que vai concorrer à liderança do Partido Conservador liderado por Theresa May,

Num evento em Manchester, confirmou aos jornalistas a sua vontade. "Claro que estou a concorrer para isso", disse.

O antigo ministro dos negócios estrangeiros, e um dos principais impulsionadores do Brexit, é o primeiro nome a confirmar que vai disputar com a atual primeira-ministra, Theresa May, a liderança do partido.

PM britânica anuncia data de demissão em junho após quarta votação ao acordo

A primeira-ministra britânica, Theresa May, pretende anunciar a sua demissão em junho, após a quarta tentativa para fazer passar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), anunciou hoje o presidente do grupo parlamentar, Graham Brady.

Num comunicado, Brady diz que May está determinada em garantir o 'Brexit' e focada em submeter a proposta de lei sobre o acordo de saída, a sua aprovação e a consequente saída do Reino Unido da UE durante o verão.

Ambos concordaram encontrar-se após a votação "para acordar um calendário para a eleição de um novo líder do Partido Conservador", independentemente do resultado da votação.