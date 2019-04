Borussia Dortmund combate atitudes extremistas com visitas a Auschwitz

Hoje às 20:29 Facebook

O Borussia Dortmund está a sensibilizar os seus apoiantes na luta contra o racismo e o antissemitismo com viagens educacionais a Auschwitz.

Daniel Lörcher, líder do grupo antidiscriminação criado pelo clube alemão, acredita que a ideia combate o extremismo de extrema-direita.

A primeira viagem educacional oferecida pelo clube aos adeptos realizou-se em 2008, a Dachau, o primeiro campo de concentração nazi. Lörcher estava nessa viagem e "reconheceu a potencialidade dos programas" para ajudar as pessoas a compreender o Holocausto e, em 2011, ajudou a organizar a primeira viagem a Auschwitz.

"Nós não educamos apenas os jovens mas um grupo misto. Os adeptos são um grupo de novos e velhos, de diferentes origens sociais e educacionais", refere Lörcher ao jornal britânico "Evening Standard". "A ideia é educar um grupo que tem como elo de ligação uma coisa: o Borussia de Dortmund (BVB)".

Lörcher começou a frequentar os jogos do clube em 1994, com 8 anos de idade, numa época em que nos estádios alemães, incluindo o de BVB, era comum ouvirem-se cantos repletos de ódio ao adversário.

"Racismo e antissemitismo eram normais nos anos de 1980 a 1990", conta Lörcher. "Ouvia-se em qualquer sítio. Recordo-me de uma música bastante famosa que os fãs cantavam a mandar os adeptos adversários no comboio para Auschwitz. Para o BVB, isto era especialmente usado contra os nossos maiores rivais, o Schalke". Ao longo dos anos, as mentalidades mudaram, principalmente pelos ultras do clube que começaram a erradicar os cantos e a focaram-se apenas em torcer pelo clube.

"Muitos dos nossos apoiantes envolveram-se neste tema e não admitirão discriminação. É o inicio de um processo", comentários que vão ao encontro das críticas dos futebolistas sobre resposta das autoridades desportivas em relação ao racismo. Para além das viagens, o grupo oferece visitas ao estádio a 3 mil crianças por ano, onde são incorporadas aulas de consciencialização sobre o racismo.