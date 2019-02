Botswana levanta proibição de caça a elefantes e vai vender carne enlatada

Hoje às 17:38 Facebook

Um relatório do governo do Botswana recomendou que fosse levantada a proibição de caça a elefantes. As autoridades estão a pensar vender carne de elefante enlatada para animais domésticos.

As autoridades estimam que existam cerca de 130 mil elefantes no Botswana.

Nos últimos meses têm-se registado vários conflitos entre os animais e a população humana, levando vários setores da sociedade daquele país africano a pedir que se acabe com o fim da caça. Por outro lado, há quem defenda que a proibição de caça a elefantes se mantenha. De acordo com a BBC, o número de turistas aumentou desde que a proibição foi imposta há quatro anos.

Pouco depois de ter sido eleito, em abril de 2018, o presidente Mokgweetsi Masisi pediu aos ministros para reverem a lei que proíbe a caça destes animais.

Desde então, realizaram-se diversos encontros, envolvendo organizações de defesa dos animais e representantes das comunidades locais. As reuniões culminaram com a apresentação de um relatório que defende o levantamento da proibição de caça a este animal.

Entre as várias conclusões do relatório do governo a que a BBC teve acesso há um ponto que sugere que depois de abatidos as autoridades devem vender a carne dos elefantes em latas para alimentar animais de estimação.