Brasil e Chile assinam novo acordo de livre comércio

O Brasil e o Chile assinaram esta quarta-feira um acordo de livre comércio na cidade de Santiago, que atualizou um acordo comercial prévio de 1996, responsável por eliminar tarifas de importação no intercâmbio bilateral de bens.

Em comunicado, o Governo brasileiro informou que, "com o novo acordo, os dois países assumem compromissos em 24 áreas não tarifárias, que vão desde a facilitação de comércio e o comércio eletrónico à eliminação de cobrança de roaming internacional para dados e telefonia móvel".

O acordo prevê, ainda, acordos em temas como serviços, barreiras não tarifárias, boas práticas regulatórias, propriedade intelectual, incentivo à maior participação de micro, pequenas e médias empresas, comércio e meio ambiente.

Estiveram presentes na cerimónia de assinatura do acordo o Presidente do Brasil, Michel Temer, e seu homólogo chileno Miguel Juan Sebastián Piñera.

Segundo informações divulgadas pelo Governo brasileiro, o Chile é o segundo maior parceiro comercial do país na América do Sul, ficando atrás apenas da Argentina.

No ano passado, o fluxo bilateral somou 8,5 mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros), mais 22% que em 2016.

Em 2018, até outubro, as exportações brasileiras para o Chile somaram 4,2 mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros), o que representou um crescimento de cerca de 25% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Já as importações brasileiras de produtos chilenos totalizaram 2,9 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros), número que indica um aumento de 0,8%.

O fluxo comercial entre os dois países de janeiro a outubro deste ano foi de 8,1 milhões de dólares (7,1 mil milhões de euros), dado que indicou uma alta de 15% em relação ao mesmo período do ano passado.