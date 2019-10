Brasileira assassinada aos 13 anos reconhecida mártir da Igreja Católica

Hoje às 13:03 Facebook

O Papa Francisco reconheceu Benigna Cardoso, uma menina brasileira morta aos 13 anos, na década de 1940, como mártir da Igreja Católica, anunciou esta quinta-feira o Vaticano.

O decreto foi assinado na última quarta-feira, numa audiência do Papa Francisco com o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, Angelo Beciu.

A declaração de mártir é decisiva para o processo de beatificação dentro da Igreja, mas, neste tipo de caso, não é necessário reconhecer um milagre.

Apesar de ainda não ter sido beatificada, a menina é muito reverenciada na cidade de Santana do Cariri, no estado brasileiro do Ceará, onde nasceu e viveu.

Segundo informações divulgadas pela Igreja Católica, Benigna começou a ser assediada sexualmente por um rapaz aos 12 anos.

No dia 24 de outubro de 1941, ela estava a procurar água numa fonte perto de sua casa quando o mesmo rapaz tentou violá-la e acabou por a matar com uma faca.

Após o crime, a menina brasileira foi considerada uma "mártir da pureza e castidade" e o local em que ela foi morta passou a ser visitado por peregrinos. Hoje há uma lápide, um monumento e um memorial com alguns dos pertences preservados da agora mártir brasileira.

Em 2011, a Diocese do Crato, no Ceará, deu início ao seu processo de beatificação da jovem. Em 2013, a causa foi aceite pela Congregação para a Causa dos Santos, e Benigna foi declarada Serva de Deus.