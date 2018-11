Brasileiro que matou e desmembrou quatro familiares foi condenado

Ontem às 23:09 Facebook

Um jovem de nacionalidade brasileira, acusado de ter desmembrado os tios e morto dois primos de 1 e 4 anos, em agosto de 2016, foi considerado culpado por um tribunal espanhol.

Patrick Nogueira, de 21 anos, saiu para o Brasil precisamente na altura em que cometeu o quadruplo homicídio, que ocorreu em Espanha a 17 agosto de 2016, na aldeia de Pioz, perto de Guadalajara.

Voltou a Espanha em outubro de 2016 e entregou-se à polícia, depois das autoridades terem encontrado os restos das vítimas em sacos de plástico na sua casa.

O tio e a tia, originários do Estado de Paraíba, no nordeste do Brasil, foram desmembrados. Os filhos do casal tinham um e quatro anos.

Os advogados do apelidado "desmembrador de Pioz" tentaram provar que sofria de "um distúrbio mental provisório" para tentar atenuar a pena.

Mas os nove jurados do tribunal consideraram que o homicida "planeou os seus atos e estava consciente das consequências" dos mesmos. "Ele sabia a distinção entre o bem e o mal", declararam.

Adoraria conseguir evitar que coisas como estas aconteçam

O Ministério Público pediu a pena máxima em Espanha, que pode significar a prisão perpétua e que obriga Patrick Nogueira a passar pelo menos 25 anos na prisão.

Na abertura do processo, a 24 de outubro, em Guadalajara (centro de Espanha), a 60 quilómetros de Madrid, Patrick Nogueira afirmou ser incapaz de se controlar.

"Adoraria conseguir evitar que coisas como estas aconteçam (...) Não tenho como escolher funcionar como eu funciono", declarou e acrescentou: "as minhas emoções, minha maneira de me comportar e minha maneira de reagir não são como as de outros".

O tribunal vai anunciar a pena de Patrick Nogueira em data a marcar.