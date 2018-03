Brinquedos de banho são armazéns de bactérias

Hoje às 11:42 Facebook

Os brinquedos de banho usados por crianças são um paraíso para bactérias, revela um estudo de investigadores suíços e americanos, que analisou brinquedos como os famosos patos de borracha amarelos.

A higiene dos brinquedos de banho são há muito um tema de discussão online em sites e fóruns dedicados à parentalidade, mas agora, um estudo do Instituto Federal Suíço de Ciência e Tecnologia Aquática, a universidade ETH de Zurique e a Universidade do Illinois, nos EUA, vem dar base científica às preocupações. Dentro de alguns dos brinquedos estudados, foram encontradas bactérias potencialmente patogénicas, como legionela e pseudomonas aeruginosa, muitas vezes relacionada com infeções hospitalares.

"Encontramos grandes diferenças entre diferentes animais de banho. Uma das razões é o material, porque pode libertar carbono, que serve de alimento para as bactérias", revela Lisa Neu, a investigadora responsável pela investigação.

No estudo publicados no jornal científico "Biofilms and Microbiomes", os cientistas revelam que encontraram 75 milhões de células por centímetro quadrados, entre bactérias e fungos, em alguns dos brinquedos analisados. Apesar de a água da torneira não ser, normalmente, um ambiente propício ao crescimento de bactérias, a má qualidade dos plásticos ajuda ao seu crescimento.

Durante o banho, outros nutrientes como o nitrogénio e bactérias oriundas de urina ou suor são adicionados à mistura, acumulando-se no interior dos brinquedos. Isto faz com que a água que sai dos brinquedos quando estes são apertados se tornem num líquido que pode provocar infeções às crianças.

"Isto pode fortalecer o sistema imunitário, o que é positivo, mas também pode resultar em infeções nos olhos, ouvidos ou até no sistema gastrointestinal", afirma Frederik Hammes, supervisor do trabalho de investigação.

Os investigadores acreditam que regras mais apertadas sobre a qualidades dos polímeros utilizados podem ajudar a minorar esta questão.