Britânicos detidos por "abandonar" as filhas em hotel para irem beber

30 Abril 2018 às 16:25 Facebook

Twitter

Um homem e uma mulher, de nacionalidade escocesa, foram detidos e acusados de abandono de crianças depois de terem deixado as filhas, de quatro e 11 anos, sozinhas no hotel para irem beber, na ilha de Maiorca, em Espanha.

A denúncia foi feita pelos trabalhadores do hotel que ficaram alarmados pelo constante estado de embriaguez em que o casal se encontrava. Os dois ignoraram os avisos dos trabalhadores do hotel que informaram que era ilegal deixar as crianças sozinhas, sem a supervisão de um adulto.

De acordo com o jornal "The Olive Press", o casal alegava que tinha amigos a tomarem conta das crianças enquanto saíam. Ao jornal, testemunhas contaram que as crianças passavam muitas horas sozinhas no hotel, incluindo durante a noite, enquanto os pais se divertiam fora do hotel.

Quando as autoridades locais chegaram ao hotel para investigarem o caso encontraram o casal e uma baby-sitter, que terá sido contratada à última hora, embriagados.

A mulher e o homem foram detidos e as crianças levadas para um centro de acolhimento temporário.