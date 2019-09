British Airways cancela quase todos os voos previsto para hoje e 3.ª feira

Hoje às 16:50 Facebook

A British Airways anunciou o cancelamento de quase todos os voos previstos para esta segunda e terça-feira devido à greve de pilotos da companhia, o que já afetou mais de uma dezena de voos nos aeroportos portugueses.

Apontando para cerca de 195 mil passageiros afetados globalmente durante os dois dias pela paralisação, que visa reivindicar melhores salários, a companhia aérea britânica justificou, em comunicado, o cancelamento dos voos durante a greve por não ter "forma de prever quantos [pilotos] comparecerão ao trabalho e que aviões estão qualificados para pilotar".

Em Portugal, a agência Lusa constatou na página eletrónica da ANA -- Aeroportos de Portugal terem já sido canceladas pelo menos seis partidas (três do Aeroporto de Lisboa e outras tantas do Aeroporto de Faro) e seis chegadas (quatro em Faro e duas em Lisboa) de voos da British Airways de e para Londres.

Para hoje estão previstas -- e ainda não dadas como canceladas na página da ANA -- duas partidas da British Airways (uma de Faro, às 17:35 e outra do Porto, às 20:20) e uma chegada ao Aeroporto de Lisboa (às 23:15).

Já para terça-feira estão agendadas uma partida de Faro e quatro de Lisboa, enquanto ao nível das chegadas estão previstas uma a Faro, outra ao Porto e quatro ao aeroporto de Lisboa.

Convocada pelo sindicato Balpa para hoje, terça-feira e dia 27 de setembro, a greve dos pilotos da companhia de bandeira britânica deverá afetar dezenas de milhares de viajantes, já que a empresa opera cerca de 850 voos diários no Reino Unido, sobretudo a partir dos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres.

A British Airways afirma-se pronta para retomar as negociações com o sindicato e diz ter disponibilizado aos clientes afetados as opções de reembolso ou de reagendamento dos voos afetados, tendo-os previamente informado da realização da greve.