Bruxelas confia que Roménia assumirá presidência rotativa da UE em janeiro

O porta-voz da Comissão Europeia confirmou, esta quarta-feira, que a possibilidade de alterar o país que assume a presidência rotativa da União Europeia (UE) está contemplada nos tratados, apelando, contudo, a um consenso político na Roménia para evitar este cenário.

"A possibilidade efetivamente existe nos tratados. A última vez que o fizemos foi com a presidência britânica após o referendo", recordou Margaritis Schinas, referindo-se à decisão, de julho de 2016, do Reino Unido de renunciar à presidência rotativa do Conselho Europeu em 2017, na sequência da vitória da saída britânica da União Europeia.

Através do seu porta-voz, Bruxelas reagia assim oficialmente às declarações do Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, que na segunda-feira reconheceu que o seu país não está preparado para assumir a presidência rotativa da UE em 01 de janeiro de 2019, e à possibilidade, avançada pelo primeiro-ministro da Finlândia, Juha Sipilä, de antecipar em seis meses a presidência finlandesa.

"Quanto é futura presidência da Roménia, o que tenho a lembrar-vos é que o presidente [Jean-Claude] Juncker apelou inúmeras vezes a um consenso político nacional antes e durante a presidência romena e este apelo mantém-se atual e pertinente", acentuou.

Margaritis Schinas ressalvou, todavia, que a Comissão Europeia confia "no profissionalismo da próxima presidência da Roménia" e está "ansiosa" por trabalhar conjuntamente com o Governo romeno, especialmente no que respeita à "importantíssima" cimeira de Sibiu, agendada para maio de 2019.

"Dito isto, este apelo para um consenso nacional nas reformas e no fortalecimento da independência do sistema judiciário, na luta contra a corrupção têm de ser abordados uma vez que estamos a aproximar-nos da presidência da Roménia", notou ainda o porta-voz comunitário.

Os sociais-democratas no poder na Roménia designaram na terça-feira George Ciamba como novo ministro responsável pelos Assuntos europeus, depois de Victor Negrescu ter apresentado a demissão do cargo no final da semana passada.