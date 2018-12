Bruxelas preparada para "todos os cenários" após decisão da justiça europeia

Hoje às 13:33 Facebook

A Comissão Europeia disse, esta segunda-feira, estar preparada para "todos os cenários", após o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) ter decidido que o Reino Unido tem a capacidade de revogar de forma unilateral a saída da União Europeia.

"A nossa premissa é que o Reino Unido vai deixar a União Europeia (UE) a 29 de março de 2019 e a partir daí não vou especular. Vi que há várias condições anexadas à decisão de hoje, que precisam de ser preenchidas", realçou a porta-voz do executivo comunitário.

Mina Andreeva, que falava na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, negou-se a antecipar um hipotético cenário em que o Reino Unido decida revogar de forma unilateral a decisão de saída do bloco comunitário, mas disse que a UE está preparada para "todos os cenários".

"Tirar ilações da decisão de hoje cabe unicamente ao Reino Unido, não a nós", rematou, reportando-se ao acórdão do TJUE, segundo o qual o Reino Unido tem a capacidade de revogar de forma unilateral a decisão de saída da UE

A porta-voz do executivo comunitário revelou ainda que o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, falou por telefone no domingo com Theresa May, com a primeira-ministra britânica a fazer um ponto da situação sobre os últimos desenvolvimentos do 'Brexit', antes da votação de terça-feira no parlamento britânico.

"Não vamos especular sobre o resultado da votação", concluiu.