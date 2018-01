Burla o avô em 45 mil euros convencendo-o de que sofria de cancro

Hoje às 17:25 Facebook

Uma mulher foi julgada, esta segunda-feira, em Espanha por convencer o avô de que sofria de cancro. Retirou-lhe 45 mil euros com a justificação de que seria para pagar os tratamentos do homem.

Desde 2014 que o homem, que era viúvo, vivia com a neta, depois de ter sofrido uma queda que o deixou com alguns ferimentos. As autoridades referem que, desde esse momento, a mulher privou-o do contacto com qualquer outro familiar ou vizinho.

A mulher terá fraudado o homem em 45 mil euros, com a justificação de que o avô sofria de um tumor cerebral e de que a avultada quantia serviria para pagar os custos do tratamento.

A acusada também é suspeita de controlar-lhe a medicação. Sem qualquer autorização médica, mudou-lhe a medicação administrando-lhe doses de medicamentos sem necessidade. Numa ocasião, terá imobilizado o homem, prendendo-o a uma cadeira, por este se recusar a tomar a medicação.

No dia em que o homem de 94 anos morreu, a suspeita forneceu uma dose de medicação que tinha sido prescrita por um médico. As substâncias sedantes, detetadas no estudo toxicológico, são responsáveis pelos efeitos secundários que lhe provocaram a morte.

O Ministério Público confirmou que a mulher não poderá ser responsabilizada pela morte porque os medicamentos foram prescritos por um médico, sendo que a dose era recomendada para pessoas daquela idade.