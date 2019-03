Cabo-verdiana encontrada morta em porta-bagagens nos EUA

Hoje às 20:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher cabo-verdiana residente em Boston, Estados Unidos da América, foi encontrada morta no porta-bagagens de um carro alvo de uma perseguição policial na quinta-feira, escreve a imprensa norte-americana esta sexta-feira.

A vítima, Jassy Correia, desapareceu no passado domingo depois de festejar o 23.º aniversário numa discoteca em Boston e foi vista pela última vez a entrar num carro com um homem, filmada pelas câmaras de segurança da discoteca.

Segundo fontes policiais citadas pela imprensa, o corpo de Jassy Correia foi encontrado no porta-bagagens do veículo de Louis D. Coleman III, de 32 anos, detido pela polícia na quinta-feira após uma perseguição de alta velocidade na autoestrada I-95, no Estado de Delaware.

"Coleman foi detido sob custódia e uma mulher morta foi encontrada no porta-bagagens do seu veículo", lê-se num comunicado da polícia estadual de Delaware.

O caso está a ser investigado como um caso de homicídio.

Louis Coleman III irá ser extraditado para o Estado de Rhode Island, onde é residente na cidade de Providence, e terá de enfrentar acusações de rapto, recusa de informar sobre uma morte e mutilação de cadáver.

Jassy Correia, cabo-verdiana, era mãe de uma menina de dois anos e tinha acabado de completar 23 anos.

O pai da vítima, Joaquin Correia, disse à WBZ-TV que a família se apercebeu do desaparecimento de Jassy Correia por esta não ter aparecido para buscar a filha à casa dos avós no domingo e por não ter atendido o telefone.

A família criou uma campanha de angariação de fundos na página GoFundMe, na qual já tinha angariado quase 86 mil dólares (75.700 euros), com a ajuda de 2.800 doadores e cerca de 13 mil partilhas no Facebook.

Na descrição da campanha no GoFundMe, criada por Euprepia Correia, pode ler-se que "Jassy Correia foi raptada quando saía do Venu Night Club em Boston, onde celebrou o seu 23.º aniversário. Foi encontrada morta numa mala no carro do raptor em Delaware".

Na mesma mensagem lê-se que o dinheiro será "para a família de Jassy e a sua filha de dois anos, deixada para trás".

A campanha, com um objetivo inicial de 50 mil dólares, diz que o dinheiro adicional conseguido será guardado para os estudos universitários da filha da vítima.

A investigação anda está em curso, não havendo informações sobre a causa da morte ou outros detalhes.