Caça ao homem após homicídio de seis pessoas na Bulgária

A polícia e exército búlgaros foram, esta sexta-feira, mobilizados para tentar capturar um homem acusado de ter assassinado seis pessoas num drama passional na noite de fim de ano perto de Sófia.

A operação desencadeada desde dois de janeiro e reforçada esta sexta-feira, que visa localizar Rossen Anguelov, foi supervisionada pessoalmente pelo primeiro-ministro Boiko Borissov.

Segundo as autoridades búlgaras, o suspeito, cuja alcunha é "Homem das florestas", tem 56 anos e é considerado "armado e muito perigoso".

As forças da ordem deverão promover uma intensa busca no maciço montanhoso que circunda a capital búlgara onde o suspeito mantém alguns hábitos e terá capacidade para se dissimular. A caça foi proibida na região e as autoridades apelaram à população para se manter vigilante.

Condenado por roubos, violação e corrupção de menores, Anguelov foi indiciado por "homicídio premeditado" da sua antiga amante e outras cinco pessoas quando celebravam a noite de fim de ano em Novi Iskar, um subúrbio norte de Sófia. Terá agido por ciúmes, segundo o procurador.

Os corpos foram descobertos a 02 de janeiro, permitindo ao fugitivo escapar com algum tempo para a natureza. O homem foi descrito pelos serviços penitenciários como "hábil, vaidoso, irritável e incapaz de suportar um revés".