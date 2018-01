Caça ao peixe mais mortífero que cianeto deixa Japão em alerta

Hoje às 14:02 Facebook

Uma cidade japonesa lançou um alerta de emergência para que os residentes evitem comer uma espécie de peixe, depois de algumas partes tóxicas do animal terem sido colocadas à venda por engano.

Um supermercado em Gamagori, no centro do Japão, vendeu cinco peixes balão, conhecido naquela parte do globo como fugu, sem remover o fígado, que contém veneno mortal.

Três dos animais vendidos foram localizados, mas há outros dois desaparecidos, disse Koji Takayanagi, da polícia local. "Estamos a pedir aos residentes para que evitem comer fugu", disse, citado pelo "The Guardian". "Três pacotes serão hoje devolvidos, mas há outros dois desaparecidos".

O fugu é considerado um dos principais pratos de inverno e é servido cru, à semelhança do sushi, ou, então, como sopa. Durante esta altura do ano, é muito procurado pelos locais e por turistas que visitam o país e ficam curiosos por todo o mediatismo em torno do prato.

Basta um pequeno engano para matar uma pessoa, quando se fala do fugu. E os números são claros quanto ao perigo de comer este peixe mal preparado. Desde o ano 2000, morreram 23 pessoas envenenadas pelo peixe-balão.

Em 2012, a BBC fez uma longa reportagem sobre o perigoso peixe. O chef Kunio Miura, proprietário de um restaurante onde o preço da refeição começa a partir dos 95 euros, explicou que os peixes são entregues na cozinha numa caixa especial e são tratados de forma diferente de todos os outros peixes. Aos jornalistas da estação pública inglesa, disse, enquanto removia os ovários, o fígado e os intestinos: "Dizem que é 200 vezes mais mortal que o cianeto."

Em causa está a tetrodotoxina, uma neurotoxina que atua de forma rápida e violenta. Começa por se manifestar junto à boca, depois a paralisia e a morte, sem que a vitima se aperceba do que está a acontecer. E o pior é que não é conhecido qualquer antídoto para contornar o problema.

Para preparar este tipo de iguaria, os chefes japoneses têm que obter uma licença especial, sendo, por isso, considerados a elite da cozinha daquele país.