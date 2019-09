Caçador italiano mata o pai confundindo-o com um javali

Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 55 anos morreu depois de ter sido atingido a tiro pelo próprio filho que, durante uma atividade de caça, disparou contra o progenitor pensando ser um javali.

Os dois encontravam-se nas montanhas Alburni, perto de Salermo, na tarde de sábado, numa área onde não é permitida a presença de caçadores. De acordo com o jornal "The Guardian", o filho, de 34, disparou contra o pai ao confundir o homem comum javali.

A polícia local explicou que, pouco depois de terem começado a caçada, os cães do homem começaram a latir para o que seria a presença de um javali. O pai posicionou-se na linha do fogo. Quando o filho viu a silhueta do homem pensou que se tratava do javali anteriormente identificado pelos cães e começou a disparar.

"Ele pensou que tinha atingido o javali, mas era o próprio pai", disse o polícia. "Começou a procurar ajuda imediatamente. Estava arrasado", confidenciou a mesma fonte. As autoridades acusaram o filho de homicídio e apreenderam as armas.

Além de terem violado a zona de caça, a dupla também desrespeitou o calendário oficial para a época de caça, que apenas arranca a 2 de outubro.