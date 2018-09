Cadáveres de 12 bebés encontrados em caixas de cartão num hospital

Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Pelo menos 12 bebés foram encontrados mortos dentro de caixas de cartão no armazém de um hospital de Nairobi, capital do Quénia, durante uma visita surpresa do governador do condado, Mike Sonko.

Os cadáveres estavam em bolsas de plástico dentro de caixas de cartão, seladas com fita adesiva, num compartimento do hospital materno-infantil Pumwani, segundo um vídeo emitido esta segunda-feira, em direto, em rede social do governador.

"Segundo denunciaram alguns cidadãos, a direção do hospital desligou os equipamentos da ala da maternidade, o que provocou a perda de vidas", explicou Sonko.

No vídeo, é possível ver o governador junto a outros membros da sua equipa a abrir as caixas e as bolsas, enquanto o pessoal do hospital alega que "tem explicações", ainda que não tenham dado as razões do falecimento dos bebés.

O governador ordenou à Polícia que investigue o assunto, num centro hospitalar que depende da administração da sua zona.

Sonko despediu a direção do hospital, assim como várias pessoas que se encontravam supostamente de guarda quando aconteceram as mortes.

Este hospital de Nairobi apareceu também na comunicação social em outros casos de supostos roubos de bebés ou por denúncias de maus tratos e negligência a mães.