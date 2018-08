Cadela de assistência dá à luz oito cachorros em aeroporto

JN 29 Maio 2018 às 16:58 Facebook

Uma cadela de assistência deu à luz inesperadamente em pleno Aeroporto Internacional de Tampa, na Florida, EUA, pouco antes de as donas entrarem num avião. Nasceram oito cachorros.

Mãe e filha estavam prontas a entrar num avião para Filadélfia, na passada sexta-feira, com os respetivos cães-guia Ellie e Nugget, quando a cadela ​​​​​entrou em trabalho de parto.

Ellie, uma cadela Labrador de dois anos, deu à luz sete cachorros machos e uma fêmea com a ajuda de Larry Glaton e Natalie Brown, membros da equipa médica do departamento de bombeiros de Tampa. As donas sabiam que a cadela estava grávida, mas não tinham conhecimento do quão perto estava de dar à luz.

Ellie e Nugget, ambos cães de assistência e pais das oito crias, são treinados para ajudar pessoas com deficiências, como invisuais, surdos mudos, epiléticos e pessoas com incapacidade mental.

O aeroporto de Tampa publicou no Twitter, dizendo que terá sido um "dia difícil" para a cadela, através de um trocadilho entre a palavra "rough" (difícil, em português) e o som do ladrar de um cão.

O parto terminou com um aplauso das pessoas que assistiam, acompanhado do ladrar dos animais, no átrio do portão de embarque F80.

A ocorrência fez com que a família perdesse o voo, que decidiu fazer a viagem de cerca de 1609 quilómetros de carro, acompanhadas de Ellie, Nugget e os oito cachorros recém-nascidos.