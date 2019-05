Cadela saudável foi abatida porque dona exigiu que fosse enterrada com ela

JN Hoje às 15:38 Facebook

Emma, uma cadela Shih Tzu saudável, foi abatida para cumprir o desejo da falecida dona, que pretendia que o animal fosse enterrado com ela. O caso aconteceu na Virgínia, nos EUA, mas está a correr o mundo através das redes sociais.

Segundo uma reportagem da NBC12, a cadela, de pelo castanho e branco, foi levada para o abrigo de animais Chesterfield Animal Shelter, em Richmond, Virgínia, no início de março, pouco depois da morte da dona.

Emma ficou no abrigo durante duas semanas e os funcionários tiveram várias discussões com o executor do espólio da mulher para tentar convencê-lo a não sacrificar o animal para satisfazer um desejo da dona. Mas sem sucesso.

Uma prática que não é apenas cruel, mas, na maioria dos casos na Virgínia, também ilegal.

Os familiares da dona foram buscar a cadela no dia 22 de março. Emma foi levada a um veterinário onde foi abatida. Foi cremada e as cinzas colocadas numa urna ao lado da dona.

Carrie Jones, do Chesterfield Animal Services, mostrou-se desconfortável com a situação. "Sugerimos [aos familiares] que podiam deixar a cadela aqui [no abrigo] em várias ocasiões, porque é uma cadela para a qual poderíamos encontrar facilmente uma casa. Mas acabaram por voltar e levaram a cadela", lamentou.

O estado da Virgínia proíbe o enterro de animais nos cemitérios públicos, embora essas regras não se apliquem a lotes privados ou familiares. Larry Spiaggi, responsável pelo funeral, mostrou-se indignado com a morte de Emma. "Sou licenciado pelo estado da Virgínia, então tenho uma licença com o Conselho de Profissionais de Saúde. Não consigo fazê-lo", disse à NBC12.

O veterinário Kenny Lucas explicou que, embora a eutanásia de um animal de estimação saudável não seja ilegal, ele e muitos dos colegas consideram o procedimento profundamente antiético.

"Sempre que nos deparamos com uma situação de eutanásia, é muito emocional - e além de tudo o que falamos - que precisamos fazer de forma ética, e fizemos um juramento para a realizar. Também é algo que levamos para casa. Custa-nos muito como profissionais", confessou Kenny Lucas.

Segundo a NBC12, pelo menos um legislador do estado está a considerar mudar a lei e acabar para sempre com a prática na Virgínia.