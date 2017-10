Cães são mais expressivos quando os humanos estão a olhar

Bárbara Lopes Hoje às 17:44, atualizado às 17:57 Facebook

Um estudo feito por cientistas da Universidade de Portsmouth demonstra que os cães têm expressões que visam aumentar o contacto com os seres humanos, como, por exemplo, "mostrar a língua" e "fazer olhos de cachorrinho".

Segundo o estudo dos cientistas da Universidade de Portsmouth, os cães respondem com expressões próprias à atenção que o ser humano lhes dá.

Durante o estudo do comportamento de 24 cães de várias raças e diferentes idades, os investigadores capturaram movimentos de todos os diferentes músculos da face canina, mesmo os movimentos breves e subtis, enquanto cada animal estava preso por uma trela a um metro do dono.

Independentemente de os donos estarem na direção do cão ou de costas para ele, quando os cientistas enfrentavam os animais, os animais reagiam com expressões como "mostrar a língua, fazer olhos de cachorrinho e levantar as sobrancelhas", entre outros movimentos, demonstrando, segundo o estudo, uma comunicação consciente do animal para com a pessoa.

As expressões dos cães foram medidas segundo o programa "Dog FACS", um sistema de codificação baseado em anatomia, que compara as alterações faciais ligadas ao movimento muscular.

Os cães não respondem por ver comida saborosa, nem porque estão entusiasmados. Produzem expressões faciais para comunicar com as pessoas", diz o estudo.

Juliane Kaminski, que liderou o estudo e publicou-o no jornal "Scientific Reports, disse: " Agora podemos estar confiantes que as expressões faciais feitas pelos cães dependem da atenção que a audiência lhes dá, não são resultado do entusiasmo e excitação dos cães. No nosso estudo, eles produziram mais expressões quando alguém estava a observá-los, do que quando viam comida. Os resultados reforçam a ideia de que os cães são sensíveis à atenção humana e que as expressões são tentativas que criam para comunicar, em vez de emoções."