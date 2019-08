Hoje às 00:39 Facebook

Chuvas fortes e queda de granizo atingiram Espanha, esta segunda-feira, em especial na Comunidade de Madrid, onde foram registadas várias inundações e diversos incidentes. Segundo o serviço meteorológico espanhol caíram 9300 raios no país vizinho, em apenas seis horas.

Na Comunidade de Madrid, os municípios mais afetados são ​​​​​​​Arganda del Rey, Valdemoro, Pinto, Rivas, Getafe, Fuenlabrada e Madrid, de acordo com os serviços de emergência, que registaram 1.134 ocorrências devido à chuva forte.

De acordo com a Agência de Meteorológica Estatal (AEMET), 46,4 litros de água por metro quadrado caíram em Arganda del Rey, enquanto 31,1 litros caíram na área da Cidade Universitária de Madrid, originando o corte de circulação em diversas ruas.

Outros locais, como Lora de Estepa (Sevilha), Alhama de Aragón, Segóvia, Salamanca ou Toledo também foram afetados pelo mau tempo.

Dada a magnitude da ocorrência, o presidente do Governo em exercício, Pedro Sánchez, manifestou na rede social Twitter a sua solidariedade "com todos aqueles que estão a sofrer as consequências" do mau tempo e agradeceu o trabalho dos serviços de emergência.

Na cidade de Madrid várias ruas ficaram cortadas e o serviço de metro foi interrompido em algumas estações, além de estabelecimentos e habitações inundadas e viaturas que foram arrastadas com a força da água.