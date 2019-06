Caixa de ferramentas mais antiga da humanidade encontrada na Etiópia

JN Hoje às 17:53 Facebook

Uma equipa internacional de antropólogos encontrou aquela que pode ser a mais antiga "caixa de ferramentas" da humanidade. São cerca de 300 peças feitas a partir de pedra lascada há cerca de 2,58 milhões de anos.

As peças foram encontradas numa zona desértica do sul da Etiópia, conhecida por Bokol Dora, no leito de um riacho extinto naquela região do planeta que se acredita ter sido o berço da humanidade.

"Este achado é muito importante", porque é "uma janela aberta sobre o que faziam os humanos há 2,58 milhões de anos", disse o paleontólogo espanhol Manuel Domínguez-Rodrigo, em declarações reproduzidas pelo jornal "El Pais", de Espanha.

A mesma equipa de investigadores encontrou cinco quilómetros a sul de Bokol Dora os restos mortais do ser humano mais antigo identificado naquela região, de Afar, na Etiópia. Uma mandíbula com molares pequenos, característicos de um hominídeo que comia carne e viveu há cerca de 2,8 milhões de anos.

"Vemos que há um refinamento para produzir lascas de pedra de forma ordenada. Tudo isto, juntamente com a mandíbula encontrada perto, reforça a ideia de que os primeiros humanos estavam aqui", acrescentou Manuel Domínguez-Rodrigo, que trabalha na bacia do Olduvai, na Tanzânia, onde foram encontrados os primeiros objetos talhados pela mão dos hominídeos, há cerca de 2,5 milhões de anos.

O epíteto de "caixa de ferramentas mais antiga da humanidade" não convence outros antropólogos. "Até que investigações posteriores confirmem a idade, não creio que as ferramentas de Bokol Dora sejam as mais antigas", disse Mohamed Sahnouni, do Centro Nacional de Investigação sobre Evolução Humana (Cineh), em Burgos, Espanha, e que no ano passado apresentou outro conjunto de ferramentas, com 2,4 milhões de anos, encontrado na Argélia, no norte de África, bem longe da Etiópia.

As ferramentas de Bokol Dora foram encontradas no leito de um riacho seco oito metros acima de uma camada de cinzas com 2,59 milhões de anos. O estudo analisou também a polaridade magnética da terra ao nível onde foram encontrados os objetos, que aponta para uma data anterior 2,581 milhões de anos, embora os investigadores não tenham encontrado sedimentos de polaridade magnética inversa, que permitiriam uma datação mais concludente.

"A datação de Bokol Dora é incerta porque a polaridade só deve ser usada como datação de apoio, nunca de referência", argumenta Sileshi Semaw, o autor da descoberta das chamadas ferramentas de Gona. Até agora consideradas as mais antigas da humanidade, foram descobertas em 1997 naquela localidade etíope em cima de sedimentos com 2,58 milhões de anos e cinco metros abaixo de cinzas com 2,52 milhões de anos. É caso para dizer que a disputa pela caixa de ferramentas mais antiga está presa por escassos mil anos, num universo de milhões de evolução dos hominídeos, que terão começado a evoluir num sentido diferente dos hominóides há cerca de sete milhões de anos.

"É provável que em África muitos dos ancestrais dos primeiros humanos tenham descoberto formas de usar ferramentas de pedra", explica Will Archer, investigador do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva e coautor do estudo sobre a caixa de ferramentas de Bokol Dora. "Se a nossa hipótese estiver correta, deveríamos ver que as ferramentas de pedra são todas parecidas depois de 2,6 milhões de anos, mas não antes", acrescentou.

As ferramentas de pedra mais antigas que se conhecem datam de 3,3 milhões de anos. Eram martelos usados para abrir nozes ou moluscos, que seriam usadas por chimpanzés ou outros símios. A "caixa de ferramentas" agora encontrada encaixa entre as de Gona, que eram mais polidas e trabalhadas, e os martelos mais rudimentares usados há mais de três milhões de anos.