Calor mata duas pessoas em Espanha

Duas pessoas morreram, esta sexta-feira, em diferentes regiões espanholas, vítimas de insolação, na sequência das altas temperaturas que se fazem sentir no país.

Uma das vítimas é um homem de meia idade, que desfaleceu numa rua de Barcelona, tendo sido transportado em estado crítico para um hospital da capital catalã, onde acabou por morrer, detalhou o Sistema de Emergências Médicas em comunicado citado pelo jornal "La Vanguardia".

Um golpe de calor provocou ainda a morte a um septuagenário, na região de Murcia, onde, esta sexta-feira, se registaram máximas de 38 graus. O homem morreu quando trabalhava numa fazenda da sua propriedade.

A onda de calor que se faz sentir em Espanha "permanecerá até segunda-feira, ainda que as temperaturas comecem a baixar no sábado e no domingo", informou o porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), citado pelo mesmo diário catalão.