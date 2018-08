Câmara derrete enquanto fotografa lançamento de foguetão

24 Maio 2018 às 14:07 Facebook

Uma câmara fotográfica que filmava o lançamento do foguetão SpaceX Falcon 9 derreteu na terça-feira, na Califórnia, EUA, mas as fotos foram todas salvaguardadas.

A máquina em questão é uma Canon DSLR, que pertence a um dos fotógrafos da NASA, Bill Ingalls, e encontrava-se a cerca de 400 metros do lançamento, num complexo da Força Aérea da Califórnia, onde estavam mais cinco câmaras remotas.

As fotos, segundo explicou o fotógrafo no Facebook, ficaram todas guardadas e foram tiradas até ao momento em que a máquina derreteu.

O fotógrafo, que retrata lançamentos de foguetões desde 1989, referiu também que foi a primeira vez que uma das suas câmaras derreteu, sendo que outras que estavam mais perto do local não tiveram qualquer problema.

A máquina começou a pegar fogo, extinguido depois pelos bombeiros que a encontraram, e derreteu. "Pelo menos, ainda tirou uma foto (do lançamento do foguetão) antes de se desfazer", disse Bill Ingalls.

Para o fotógrafo, citado pelo site "Space", o principal problema das câmaras remotas que filmam este tipo de lançamentos são os resíduos que são projetados, como rochas, que podem danificar ou mesmo destruir o equipamento.

As câmaras localizadas mais perto do lançamento, geralmente, têm invólucros que as protegem e as lentes daquelas que estão mais longe têm filtros.