Cambridge Analytica declara falência nos Estados Unidos

A empresa britânica Cambridge Analytica, envolvida no escândalo sobre o uso de informação de utilizadores do Facebook, declarou falência nos Estados Unidos depois de ter sido alvo de um processo por um tribunal de Nova Iorque.

Fontes judiciais disseram à France Presse que a justiça norte-americana interpôs um processo contra a companhia britânica.

Segundo a AFP, a declaração de falência da empresa de análise de dados, que recolheu informações pessoais dos utilizadores da rede social Facebook para uso em campanhas políticas, foi decretada na quarta-feira nos Estados Unidos.

Na semana passada Cambridge Analytica tinha anunciado o início do processo de insolvência no Reino Unido e nos Estados Unidos cessando de imediato todas as operações.